Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarının asansör kapısını açıp kapatarak şakalaştığı sırada duran kabinde 2 çocuk mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat içeride kalan çocuklar, görevlilerin kabini zemine indirmesiyle kurtarıldı. Çocuklardan biri yaşananları anlatırken, diğeri yüzünü kapatarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Manavgat Türkbeleni Millet Bahçesi'nde aşağıya inmek için asansöre binen çocuklar, kabinin iki kat arasında durması üzerine içeride kaldı. İhbarın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Ekipler bölgeye ilerlerken asansörün yeniden çalıştırıldığı ve çocukların çıkarıldığı bilgisi ulaştı. Bunun üzerine itfaiye ekibi geri döndü.

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YAKLAŞIK 1 SAAT MAHSUR KALDILAR

İHA'nın haberine göre, Kabinde yaklaşık 1 saat mahsur kalan çocukların, kurtarılmayı beklerken rahat tavırları dikkat çekti. Görevlilerin asansörü zemine indirmesinin ardından kapı açıldı ve iki çocuk dışarı çıktı.

Çocuklardan biri yüzünü kapatarak olay yerinden uzaklaşırken, diğer çocuk arkadaşlarıyla yukarıda oyun oynadıklarını söyledi.

ASANSÖRÜN NEDEN DURDUĞUNU ANLATTI

Çocuk, arkadaşlarının asansörün kapısını hızlı şekilde açıp kapatarak şakalaştığını, bunun ardından asansörün durduğunu ve kendileriyle birlikte kabinde mahsur kaldıklarını anlattı.

Asansörden çıkan 2 çocuk, bu kez asansörü kullanmak yerine merdivenlerden Türkbeleni Millet Bahçesi'ne geri çıktı.