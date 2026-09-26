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        Haberler Gündem Ankara Mansur Yavaş: Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum

        Mansur Yavaş: Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum

        CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söyleyeyim. Ortada seçim yok, bir şey yok. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 13:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum"
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifasına ilişkin bir soru üzerine, önceliğinin Ankara olduğunu, Türkiye'deki geçim sıkıntısının ve emeklilerin durumunun bu tür tartışmalarla gözden kaçırıldığını belirterek, "Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söyleyeyim. Ortada seçim yok, bir şey yok. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nin açılışının ardından Festival alanında kurulan standları gezdi.

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        Yavaş, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, festivale ilişkin, "Önemli olan ticaretten daha çok bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması. Bu gördüğümüz yöresel yemeklerin hiçbirisi daha önce Beypazarı'nda satılmıyordu. İnsanlar şöyle düşünüyorlardı: 'Evde zaten yiyoruz, dışarıda niye parayla yiyelim.' Başka yemekler yiyorlardı. Kendi kültürümüz yok oluyordu. Şimdi, Ankara'dan veya Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen herkes, buranın kültürünü tanımak, tatmak için geldikleri için, yemekleri ve güzellikleri toplumla paylaşıyoruz. Hem ticareti yapılıyor hem de gelecek kuşaklara aynısını aktarıyoruz. Özer Başkan da benden kaptı: Asla yaprak sarması demeyiz, dolma deriz biz. Bunun isminin bile değişmesini istemiyoruz. Kaldı ki içine katılan bütün malzemelerin aynısı olması için uğraşıyoruz. Kültürü her aşamada kolluyoruz" ifadesini kullandı.

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        "ORTADA SEÇİM YOK, BİR ŞEY YOK"

        Yavaş, CHP'den istifasının ardından bazı ilçe belediye başkanlarının da istifa ettiği anımsatılarak, yöneltilen bir soru üzerine, şunları kaydetti:

        "Ben bu konuların çok konuşulmasını istemiyorum. Sebebi şu: Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söyleyeyim. Ortada seçim yok, bir şey yok. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum. Televizyonlar polemik konularını daha çok tercih ediyorlar. Bu arada gözden kaçırılan bir şey var. Ülkede yaşanan yoksulluk emeklilerin durumu gözden kaçırılıyor. Onun yerine Mansur Yavaş'ı konuşmak hoşlarına gidiyor. Türkiye'deki geçim sıkıntısı, emeklilerin durumu ki Allah rahmet eylesin bir tanesi intihar etti. Hiç istemeyiz bu şekilde olmasını. Ben şu anda 77 bine yakın emekliye düzenli şekilde destekte bulunuyorum, durumu gördüğüm için. Dezavantajlı gruplardan başlamak üzere kentte yaşayanların mutlu şekilde yaşamaları için çalışıyoruz. Önceliğimiz bu, başka bir önceliğimiz yok. Önceliğimiz milletin geçimi, Ankara'nın yolları, suyu, her şeyi."

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        #Mansur Yavaş
        #Ankara Büyükşehir Belediyesi
        #son dakika
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