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        Marmara'ya yarın için yağış uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın sabah Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 12:45 Güncelleme:
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        Marmara'ya yarın için yağış uyarısı

        Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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