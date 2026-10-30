MİT’in istihbari çalışmaları sonucu, DEAŞ’lı terörist Uğur Bahadır’ın Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı tespit edildi. Terörist Bahadır’ın Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ kamplarında faaliyet yürüterek DEAŞ adına verilen görevleri icra ettiği belirlendi. Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ’a ait birçok kampta farklı görevler yürüttüğü öğrenildi.

MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, DEAŞ’lı Abdullah kod Uğur Bahadır’a yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Terörist Uğur Bahadır, Afganistan-Pakistan alanında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Abdullah Kod Uğur BAHADIR ifadesinde;

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- Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir Al Turki kod Özgür Altun ile irtibatına,

- DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimlere,

- DEAŞ adına kendisine verilen görevlere,

- DEAŞ’ın Afganistan-Pakistan alanında yürüttüğü örgütsel faaliyetlere ilişkin bilgileri verdi.

UĞUR BAHADIR KİMDİR?

DEAŞ’lı terörist Uğur Bahadır, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçerek 2024 yılında örgüt bünyesine katıldı. DEAŞ’lı terörist Uğur Bahadır, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçerek 2024 yılında örgüt bünyesine katıldı.

Bahadır’ı örgüte yönlendiren Türk kökenli şahıs ise 2025 yılının başında yakalanan Abu Yasir Al Turki kod Özgür Altun’du. Altun’un DEAŞ tarafından tebliğ edilen görevleri icra ettiği, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynadığı biliniyordu.

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Ayrıca, terörist Bahadır, 2026’nın başında yakalanan DEAŞ bünyesinde medya biriminde faaliyet yürüten Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod Ahmet Kazancı ile Afganistan-Pakistan alanında birlikte hareket ediyordu.

MİT’in yürüttüğü çalışmalar neticesinde, DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ’ın unsur kazanımının deşifre olması ve faaliyet planlarının ele geçirilmesi sağlandı.