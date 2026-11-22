Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"48'inci Hudut Tugay Komutanlığında (Şenoba/Şırnak) 21 Kasım 2026 tarihinde meydana gelen silah kazasında yaralanan silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Çavuş Yalın Gergün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Gergün için taziye mesajı yayımladı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, silah kazası sonucu 21 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.