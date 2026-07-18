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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muş'ta çaya düşen kardeşlerden biri öldü, diğeri aranıyor

        Muş'ta çaya düşen kardeşlerden biri öldü, diğeri aranıyor

        Muş'un Bulanık ilçesinde Kocasu Çayı'na düşen iki kardeşten birisi yaşamını yitirdi, diğeri ise kayboldu. Diğer çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        Acı çay! 1 kardeş öldü, 1 kardeş kayıp

        Muş'un Bulanık ilçesinde Kocasu Çayı'na düşerek akıntıya kapılan kardeşlerden Jiyan Can (8) yaşamını yitirdi. Kaybolan Hilvan Can'ı (6) arama çalışmaları sürüyor.

        Olay, dün Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyü Kılındor mezrasında meydana geldi. Diyarbakır'dan çobanlık yapmak üzere bölgeye gelen İhsan Can'ın çocukları Hilvan ile Jiyan Can (8), aynı bölgede çobanlık yapan amcaları Feridun Can'ın yanına gitti. İki kardeş, henüz bilinmeyen nedenle Kocasu Çayı'na düşerek akıntıya kapıldı.

        Durumu fark eden Feridun Can, suya girerek Jiyan’ı çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Jiyan Can, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        HİLVAN ARANIYOR

        Kaybolan Hilvan Can'ın bulunması için AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bölge halkının da destek verdiği çalışmalarda Hilvan Can'a henüz ulaşılamadı.

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