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        Haberler Gündem Yargı Narin Güran için "faili meçhul" başvurusuna ret

        Narin Güran için "faili meçhul" başvurusuna ret

        Güran ailesinin, Narin Güran cinayetinin 'faili meçhul' kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin, ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığı; dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı öğrenildi.

        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 12:36 Güncelleme:
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        Narin Güran için "faili meçhul" başvurusuna ret

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