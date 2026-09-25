TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "İlgili birimlerimiz terör örgütünün silah bırakması ve kendisini feshetmesi sürecinin bütün detaylarını takip ve kontrol ediyor" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’de düzenlenen 28. Dönem 4. Yasama Yılı değerlendirme toplantısında parlamento muhabirleriyle bir araya geldi.

Bu yasama yılında milletvekilleri tarafından 571 kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu belirten Kurtulmuş, "571 kanun teklifi milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın Bütçe ve Kesin Hesap Kanun teklifleri de başkanlığımıza sunuldu. Halihazırda Genel Kurul gündeminde 120 bin, komisyonlarda da 3 bin 538 kanun teklifi bulunmaktadır. Bu dönemde 4. yasama yılında 36 kanun kabul edilmiş, 41 Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı alınmıştır. Yoğun ve zorlu bir yasama dönemi geride kaldı. Bu süre içerisinde 125 birleşimde toplam 929 saat 21 dakika çalışılmış ve yaklaşık 24 bin 150 sayfa tutanak tutulmuştur. Ayrıca Meclis ihtisas ve araştırma komisyonları çalışmalarında da 901 saat çalışılmış ve 27 bin sayfa tutanak tutulmuştur. Meclisimiz herhalde dünyanın en yoğun çalışan meclislerinden birisidir" diye konuştu.

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"4. YASAMA YILINDA 160 YASAMA DOKUNULMAZLIĞI FEZLEKESİ DE SUNULMUŞTUR"

Yasama faaliyetlerinin içerisinde yasama dokunulmazlıkları fezlekesinin de bir başka başlığı oluşturduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda 4. yasama yılında 160 yasama dokunulmazlığı fezlekesi de sunulmuştur. Halihazırda Karma Komisyon'da bekleyen bin 92 fezlekenin de bulunduğunu hatırlatmak isterim. Tabii bu dönemin en önemli çalışmalarından birisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları. Çalışmalar bugüne kadar devam etti ve yasanın kabul edilmesi ile yeni bir döneme geçmiş olduk. Bu toplantılarda toplam 90 saat müzakere ortamı oluşturuldu, bin 318 sayfa tutanak tutuldu. Bu komisyon çalışmaları sona erdiğinde Türkiye demokrasisinin ender görülen ittifaklarından birisi gerçekleşti. 47 milletvekili arkadaşımızın kabul oyuyla birlikte komisyon raporu kabul edildi. 18 Şubat 2026 tarihindeki bu kabulle birlikte de aslında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kabul aralanmış oldu" dedi.

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"BU OYLAMA TBMM'DE BİR YASA TEKLİFİ ÜZERİNDE OLUŞAN EN YÜKSEK KONSENSÜS VE İTTİFAKTIR"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin komisyon raporunun Türk demokrasisi bakımından önemli bir belge olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Bu rapor son derece kapsamlı bir rapordur. Bu rapor her şey değildir ve bir yol haritasıdır. Bir çalışma perspektifidir. Ve o açılan kapıdan sonra da, arkasından 10 Ağustos 2026 tarihinde toplumsal bütünleşmenin güçlendirmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekiliyle oyuyla kabul edilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla bu oylama TBMM'de bir yasa teklifi üzerinde oluşan en yüksek konsensüs ve ittifaktır" ifadelerini kullandı.

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Kurtulmuş, Haziran 2023'ten bu yana yürütülen tasarruf tedbirleri kapsamında 2,5 milyon saat elektrik, 300 bin metreküp doğalgaz ve 20 bin ton su tasarrufu sağlandığını açıkladı. Konya'da güneş enerjisi santrali kurulması için çalışmalara başlandığını, TBMM otoparkında da güneş enerjisi santrali kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Kurtulmuş, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla bugünün değerleriyle 115 milyon liralık ilave ekonomik katkı sağlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

"İZLEME KOMİSYONU'NUN ŞEKLİ VE NASIL YAPILACAĞI MECLİS’TE GRUBU BULUNAN PARTİLERLE YAPACAĞI İSTİŞARELERLE BELLİ OLACAKTIR"

Terörsüz Türkiye sürecinin takibi çerçevesinde Meclis’te kurulacak olan izleme kurulunun nasıl olacağı hakkındaki soru üzerine Kurtulmuş, "Bu İzleme Komisyonu’nun şekli ve nasıl yapılacağı Meclis’te grubu bulunan partilerle yapacağı istişarelerle belli olacaktır. Partilerden de kendi güçleri doğrultusunda kendilerine düşen sayı kadar bu Komisyon’a üye vermelerini talep edeceğiz. Bu Komisyon Meclis’te kurulan komisyonlara benzemeyeceği için partilerle yapacağımız müzakereler sonucu ortaya çıkacaktır" dedi.

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"İLGİLİ BİRİMLERİMİZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI VE KENDİSİNİ FESHETMESİ SÜRECİNİN BÜTÜN DETAYLARINI TAKİP VE KONTROL EDİYOR"

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme sürecinin son durumu hakkında değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Her şey yolunda tıkır tıkır işliyor. Fitne çıkarmaya ve bölgede kan görmeye alışmış olanların heveslerine rağmen bu süreç sonuna kadar başarıyla yürütülecek ve nihayete erecektir. Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler de terörsüz bölge hedefini destekleyen gelişmelerdir. Biz bu çerçevede İlgili birimlerimiz terör örgütünün silah bırakması ve kendisini feshetmesi sürecinin bütün detaylarını takip ve kontrol ediyor. Yine oluşturulan kurul vasıtasıyla da sahadaki gelişmeler takip edilecek. Dünyadaki bütün çatışma çözümlerinde örgütler ile devlet arasındaki süreci kontrol eden yabancı başka bir ülke ya da uluslararası kuruluşlar vardı. Bunu da üçüncü göz olarak tanımlıyorlardı. Bu Türkiye modeli olarak adlandırdığımız Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli özelliklerinden birisi; yabancı bir üçüncü göz yoktur. Üçüncü göz milletin kendisidir" diye konuştu.

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"KİM SORUMLUYSA MAHKEME ÖNÜNDE HESAP VERMESİ LAZIM"

Fon krizine ilişkin Kurtulmuş, "Meselenin vahim boyutlarda olduğunu görüyoruz. Bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Ümit ediyorum ki bu mesele çok dar bir alanda kriminal bir mesele olarak kalsın ve Türkiye ekonomisini sarsacak bir noktaya gelmesin. Kim sorumluysa mahkeme önünde hesap vermesi lazım" dedi.

"BU SÜREÇ BAŞKA BİR ŞEY, ANAYASA SÜRECİ BAŞKA BİR ŞEY"

Anayasa, Meclis İçtüzüğü, siyasi partiler ve seçim yasası tartışmalarına değinen Kurtulmuş, "Türkiye’nin yeni, kapsayıcı, demokrat, kuşatıcı, insan haklarını esas alan ve hukukun üstünlüğünü teyit eden bir anayasaya ihtiyacı var. Hiçbir vesayet mekanizmasının anayasanın içinde yer almaması lazım. Meclisteki çalışmalarda aksayan tarafların en önemli nedeni; Meclis Başkanı olarak onlarca örnek sayabilirim; Meclis’te demokratik akışı sağlayacak Meclis çalışmalarını hızlandıracak bir iç tüzüğe sahip olmamaktır. Siyasi partiler yasası ve seçim yasası değişmesi zorunlu olan siyasi metinlerdir. Ayrıca buna ilave olarak Meclis’te bir siyasi ahlak yasasının da oluşturulması Türkiye demokrasisine katkıda bulunacak metinlerdir. Terörsüz Türkiye süreci ortada yokken de Türkiye’de yeni bir anayasa arayışı vardı. 28. Dönem Meclis’in ilk açılışında hatırlattığım hususlardan birisi yeni anayasa yapılması zaruretiydi. Terörsüz Türkiye süreci müzakereleri yapılırken bütün partilerin anlayışı ile şnu söyledik. Bu süreç başka bir şey Anayasa süreci başka bir şey. Hiçbir şekilde yeni Anayasa sürecinin Terörsüz Türkiye meselesiyle karıştırılmamasına özel bir özen gösterildi. 2’si ayrı konulardır ama her ikisi de TBMM’nin uhdesi altın olan konulardır. Dolayısıyla bunları birbirine karıştırmadan olgunlukla anayasa tartışmalarını da süratle sürdürmek ve sonuçlandırmak noktasındayız" ifadelerini kullandı.

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"ERKEN SEÇİM KARARI BEKLEMİYORUM"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin ise Kurtulmuş, "Erken seçim kararı beklemiyorum. Erken seçim tartışmalarını yeri ve zamanı değildir. Siyasi şartlar olgunlaşırsa erken seçim olur. TBMM şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Seçim erkene alınmak istenirse irade TBMM’dedir. 360 bulunduğu anda TBMM yenileme kararı alır" dedi.