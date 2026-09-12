Adana Kozan'da yeniden yangın!
Adana'nın Kozan ilçesinde, kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanlık alanda yeniden yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı
Giriş: 12 Eylül 2026 - 15:12 Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde Enizçakırı Mahallesi'nde, 8 Eylül’de başlayıp 11 Eylül’de kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.
Bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda dumanların yükselmesiyle yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Dağlık bölgeye ulaşan ekipler, çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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