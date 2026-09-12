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        Haberler Gündem Çevre Adana Kozan'da yeniden yangın!

        Adana Kozan'da yeniden yangın!

        Adana'nın Kozan ilçesinde, kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanlık alanda yeniden yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 15:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Adana Kozan'da yeniden yangın!

        Adana'nın Kozan ilçesinde Enizçakırı Mahallesi'nde, 8 Eylül’de başlayıp 11 Eylül’de kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

        Bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda dumanların yükselmesiyle yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Dağlık bölgeye ulaşan ekipler, çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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        #adana
        #adana orman yangını
        #orman yangını
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