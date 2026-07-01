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        Haberler Gündem Politika CHP Osmaniye Toprakkale ilçe başkanı Abdurrahman Odabaşı görevinden istifa etti

        CHP Osmaniye Toprakkale ilçe başkanı Abdurrahman Odabaşı görevinden istifa etti

        Osmaniye'de CHP Toprakkale ilçe başkanı Abdurrahman Odabaşı, ilçe yönetimiyle birlikte istifa ettiklerini duyurdu.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 10:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP Toprakkale ilçe başkanı istifa etti
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        CHP Toprakkale İlçe Başkanı Abdurrahman Odabaşı, partisinin Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer'in görevden alınmasının ardından, ilçe yönetimiyle birlikte istifa ettiklerini duyurdu.

        ANKA'da yer alan habere göre; Odabaşı, yaptığı yazılı açıklamada, "Butlan kararıyla partiye hukuksuzca atanmış olan bir genel başkanı kabul etmediklerini" bildirerek, şunları kaydetti:

        "Aynı zamanda atanmış bir il başkanını da kabul etmiyoruz. Bu yüzden ilçe başkanı olarak ben ve yönetimim görevi bırakıyoruz. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel nereyi işaret ederse orada olacağım.

        Tüm Toprakkaleli hemşehrilerime bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı saygılarımı sunuyorum."

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