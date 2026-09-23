Özgür Özel'den Mansur Yavaş sorusuna yanıt
Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın YENİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi
Giriş: 23 Eylül 2026 - 16:53 Güncelleme:
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş’ın YENİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.
"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUR MU?"
Özgür Özel, Ağıralioğlu ile düzenlediği basın toplantısında, “Mansur Yavaş YENİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olur mu?” sorusunu yanıtladı.
Özel, “Mansur Bey'le ilgili değerlendirmelerimi yaptım. Doğru çerçeve odur. Adaylıklar süreci geldiğinde de o çerçeveye uygun olarak, önce ilkeleri konuşarak adaylıkların somutlaştırılması söz konusu olur.” dedi.
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