YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziemir'deki ilçe başkanlığının ön seçimine katıldı. Özel, "Bugün itibarıyla YENİ Parti'nin üye sayısı 723 bine ulaştı. 81 ilin 81'inde örgütlendik. 900'e yakın ilçemizde, 870 ilçemizde örgütlenmemiz tamamlandı" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti'nin 14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 1’inci Olağan Kurultay öncesinde, kongre takvimi devam eden YENİ Parti’de, ilçe başkanlıkları için ön seçimler başladı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin İzmir'in Gaziemir ilçesinde yapılacak ön seçime katılarak açıklamalarda bulundu.

Özel, 26 Eylül’ün hem YENİ Parti hem de Türkiye siyasi tarihi açısından çok önemli bir gün olduğunu vurguladı. YENİ Parti’nin kuruluş sürecinde milletvekillerine ve vatandaşa verdikleri sözü hatırlatan Özel, partideki karar mekanizmasının doğrudan üyelere ait olacağını belirtti.

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Özgür Özel, partililerin Türkiye'nin geleceği için bir araya geldiğini kaydederek, "Birbirine kardeşlik hukukuyla bağlı, kendi geleceğini değil ülkenin geleceğini düşünen, geride kimseyi bırakmayan, asla teslim olmayan, iktidar hedefinden şaşmayanlarız" diye konuştu.

"GENEL BAŞKAN OLARAK ADAYIM DA İLÇE BAŞKANIM DA ÜYELER KİMİ SEÇERSE ODUR"

Gaziemir’deki seçime değinen Özel, Çağrı Şırlancı ve Orkun Yılmaz’ın aday olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bilhassa bugün sordum Gaziemir'de durum nedir diye. Dediler ki 'iki adayımız var'. Normal şartlarda Çağrı'yla Orkun yarışır. İkisinin de listeleri bugün burada olur. Birisi kazanır, öbürü kaybeder. Diğer liste yönetimin dışında kalır. Bazen bu seçimdeki ayrılık uzun zamanlar sürerdi. Bugün iki iyiden birini, iki genç, dinamik ve bu işi yapabilecek kişiden birine 'Sen bir adım önümüzde dur, ilçe başkanımız sen ol' diyeceksiniz. Ama kazananın görevi diğerinin koluna girmek olacak. Pazartesi günü akşamüstü oturacaklar ve gelecek hafta resmi ilçe kongresine sunulacak listeyi en güçlü şekilde 'nasıl yaparız' diye konuşacaklar. Gaziemir'i temsil eden, kazananın ekibini temsil eden, bu yarışa giren, bir adım geride kalanın ekibini dışlamayan, onu da kapsayan, Gaziemir'in tüm renklerini temsil eden ve gelecek seçimleri kazanıp YENİ Parti'yi iktidar yapacak Gaziemir ilçe yönetimini birlikte oluşturacaklar."

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Bazı bölgelerde tek, bazı bölgelerde ise çoklu adaylar olduğuna dikkati çeken Özel, "Buradan Gaziemir özelinden Türkiye'deki bütün çoklu adayların olduğu yere söylüyorum: Benim genel başkan olarak kesinlikle ve kesinlikle adayım da ilçe başkanım da üyeler kimi seçerse odur. Tam olarak tarafsızız. Genel merkezin bir tarafı, bir adayı yoktur" dedi.

"YENİ PARTİ, TESLİM OLMAYANLARIN PARTİSİDİR"

YENİ Parti’nin mücadele geçmişine vurgu yapan Özgür Özel, şunları kaydeti:

"YENİ Parti, yıllardır süren rekabetlerin, tartışmaların, ayrışmaların değil, YENİ Parti Türkiye'nin geleceğine birileri darbe yaptığında, cumhurbaşkanı adayımızı içeri attıklarında onu geride bırakmayan, belediye başkanlarımıza operasyon yapıldığında onları yalnız bırakmayan, iftiralara teslim olmayan, yalanlara susmayan ve kendi evlatlarını asla ve asla iktidarın iftiralarına kurban etmeyenlerin, partiye operasyon yapılıp yönetimi değiştirildiğinde, seçilmiş genel başkanı yerine butlan yönetimi getirildiğinde yollara düşenlerin, Cumhuriyet'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkanların, iktidara teslim olmayan, AK Parti'nin oyunlarına direnenlerin, ayağa kalkanların, mücadele edenlerin partisidir. Yeni parti, teslim olmayanların partisidir."

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"GELENEKSEL SİYASETİN YÖNTEMLERİ DEĞİŞECEK"

Ön seçim yönteminin üyeler ve halk tarafından memnuniyetle karşılandığını söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdü:

"Biraz önce beni karşılayan adaylarımıza sordum. 'Nasılsınız?', 'Çok iyiyiz' dediler. 'Nasıl bu yeni yöntem?' dedim, bundan 'Üyeler ve halk çok memnun, herkes çok heyecanlı' dediler. Bu heyecanı her birinizde görüyorum. Şunu görüyorum ki bu attığımız adım hem partimiz açısından Türkiye siyasetine bir örnek olacak hem de ne bizim ne bundan sonra hiçbir siyasi partinin geri dönemeyeceği bir kazanıma dönüşecek. Ümit ediyorum ki, ilk seçimlerde YENİ Partimiz iktidar olacak. YENİ Parti'de de bütün partilerde de bundan sonra partinin başında kim duracaksa genel başkan dâhil hepsinin kararını millet verecek, halk verecek, o partinin üyeleri verecek.

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YENİ Parti'nin ismindeki dört harf çok şeyi ifade ediyor. Türkiye'nin önünü açmak istediğimiz yepyeni bir sayfayı ifade ediyor. Eski siyasetin yaşlanan dilinin terk edildiğini, köhneleşmiş yöntemlerin terk edildiğini, tükenmiş eski siyasetin yerine artık yeni siyasetin geleceğini ifade ediyor. Eski siyaset işçiye, emekliye, esnafa, çiftçiye, memura, kadınlara, gençlere iyi gelmedi. Artık Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı var. Genç bir siyasete ihtiyacı var. İşte milletin bize, omuzlarımıza yüklediği sorumluluk budur. Ön sırada oturanların değil sorumluluk, bundan sonra bu sorumluluk bu salonda olan herkesin, YENİ Parti'nin üyesi olan herkesin omuzlarındadır. Gaziemir'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum: Eskinin, yaşlanmışın devri geride kalmıştır. Yeni siyaset iktidara yürümektedir.

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Bugün itibarıyla YENİ Parti'nin üye sayısı 723 bine ulaştı. 81 ilin 81'inde örgütlendik. 900'e yakın ilçemizde, 870 ilçemizde örgütlenmemiz tamamlandı. Kurulduğu gün ana muhalefet partisi olan, kurulduğu gün anketlerin birinci partisi olan, kurulduktan 18 gün içinde 600 bin üyeye ulaşan, ilk kongresini yaparken ilk ilçe kongrelerinde 723 bin üyeye ulaşabilmiş olan, üyelerinin tamamından, yakınından kendi gönülleriyle verdikleri bilgilerle online aidat toplayabilen, her masrafını öyle iş dünyasından, iş adamlarından, oradan, buradan değil, sadece üyesinden aldığı katkılarla bütçesini oluşturan tek parti YENİ Parti'dir. YENİ Parti, Avrupa'nın ve dünyanın aidat ödeyen aktif üyeye sahip en yakın rakibinin iki katı kadar üyesi olan ve yepyeni bir anlayışı, yepyeni bir yaklaşımı simgeleyen, yepyeni soluğu olan bir partidir."

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"TÜRKİYE'Yİ TAŞIYACAK DÖRT ANA KOLON TARİF EDİYORUZ"

İl Başkanları Toplantısı'nda millete verdikleri yedi sözü ve bu doğrultuda örgüte emanet edilen yedi görevi hatırlatan Özel, demokratik Türkiye sözünü ilk olarak parti içinde hayata geçirdiklerini ifade etti. Geliştirilen vizyon çerçevesinde adalet ve kalkınma vurgusu yapan Özgür Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Millete birinci sözümüz demokratik Türkiye'ydi ve o gün demiştik ki: 'Sözde değil, özde demokratik olacağız. Türkiye'ye vadettiğimiz demokrasiyi önce kendi partimizde yaşayacağız' ve bugünün müjdesini vermiştik. O mutlulukla bugün Gaziemir'de bu büyük başlangıcı birlikte yapıyoruz. Türkiye'ye adil ve özgür bir ülke vadediyoruz. Mahkemede adalet, gelirde adalet, vergide adalet, sosyal hayatta adalet vadediyoruz. Bu ülkeyi taşıyacak dört ana kolonun birini mahkemelerdeki adalet olarak koyarken gelirde, vergide ve sosyal adaleti de diğer taşıyıcı kolonlar olarak önümüzdeki en büyük hedef olarak, güçlü Türkiye'nin büyük çatısını taşıyacak dört kolon olarak tarif ediyoruz."

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YENİ Parti'nin emekçilerin yanında yer alırken sermaye ve iş insanlarına düşman olmadığını vurgulayan Özel, nitelikli istihdam ile yeşil, mor ve dijital dönüşümü savunduklarını kaydetti. Özel, şirketlerin daha çok kazanmasını ancak adil vergi düzeniyle bu gelirin eşit paylaşılmasını hedeflediklerini belirterek, ordusu, ekonomisi, adaleti ve pasaportu güçlü bir Türkiye inşa edeceklerini dile getirdi. Özel ayrıca, Avrupa Birliği'ne tam üyelik ile gençlere vizesiz Avrupa ve "yasaksız" bir Türkiye müjdelediklerini söyledi.

"EMEKLİLERİMİZ İÇİN YEPYENİ BİR DÜZEN KURACAĞIZ"

Sosyal devlet anlayışına dikkati çeken Özel, temel vatandaşlık geliri, ev kadınlarına sigorta ve emeklilik hakkı ile her vatandaşa asgari gelir güvencesi sunacaklarını bildirdi. Özel, şunları kaydetti:

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"Dün emekliler, yıllar önce kendilerine verilmeyen seyyanen zammın Anayasa Mahkemesindeki görüşmesi sırasında orada eylem yaparken bir emekli polis memuru Ali Şekeroğlu 'Para değil, onurumuzu istiyoruz' diyerek yıllarca devletin kendine emanet ettiği, hepimizin canını malını koruduğu beylik silahıyla maalesef hayatına son verdi. YENİ Parti uzun süredir hem kendi kurulduğu günden hem bundan 3 yıl önce önceki partide hep birlikte yeni bir anlayışla iktidara geldiğimiz günden beri her toplantısında, her mitinginde emeklileri konuşur. Yıllarca parmakları nasırlanmış, dirsekleri çürümüş, gözlük camları büyümüş; 'Artık sen çalışma, bugüne kadar sen bize baktın, bundan sonra biz sana bakacağız' denen emeklilere dünya siyaset tarihinin en büyük vefasızlığının yapıldığını, en büyük haksızlığının yapıldığını konuşur. 23 bin lira en düşük emekli maaşıyla 'Ya karnını doyur, sokakta kal ya bu maaşla bir kirada eve git, aç kal' denen, çaresiz ve geride bırakılan emeklileri konuşur. Her yaptığımız mitingde şunu söylüyorum: Emeklilerin gözündeki öfkeyi, emeklilerin gözündeki hayal kırıklığını görüyorum. Bir büyük sosyal patlamayı görüyorum ve buna önlem almak gerekir. Maalesef dün yaşanan acı olayı, o acıyı kalbimize gömüp tekrarının olmaması için Allah'a dua edip bir yandan da bu iktidara şunu söylüyoruz: Bu kadar kötülük, bu kadar haksızlık, bu kadar eşitsizlik, bu kadar vefasızlık bu emeklilerin hiçbirine reva değildir. Eninde sonunda, AK Parti'nin kara düzenini yerle bir edeceğiz. Emeklilerimiz için yepyeni bir düzen kuracağız."

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"GERÇEK BEKA SORUNU GENÇLERİN YURT DIŞI HAYALİDİR"

Siyasetteki beka tartışmalarına da değinen Özel, ülkedeki her dört gençten üçünün yurt dışına gitmek istediğini ifade ederek, asıl beka sorununun bu olduğunu savundu. Özel, gençlerin kendi ülkelerinde hayal kurmalarını sağlayacak bir düzen vadettiklerini vurguladı.

YENİ Parti'de görev sürelerine sınır getirdiklerini anımsatan Özel, milletvekilliği ve belediye başkanlığında dönem sınırlaması uygulanacağını söyledi. Kendisi için ise "tek dönem kuralı" geçerli olduğunu söyleyen Özel, "Eğer girdiğimiz herhangi bir seçimde partiyi iktidar yapmaz, birinci parti yapmazsam o gün görevi bırakacağım" dedi.

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ÖRGÜTE EMANET EDİLEN YEDİ GÖREV

Parti örgütüne yüklenen yedi temel görevi sıralayan Özel, ilk görevin partinin iktidar kapasitesini ve devleti yönetmeye hazır olduğunu göstermek olduğunu belirtti. YENİ Parti'nin kapılarının millete açık olduğunu ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YENİ Parti elbette sosyal demokratların yeni partisidir. Cumhuriyetçilerin, Atatürkçülerin yeni partisidir. Geçmiş dönem birlikte siyaset yaptığımız herkesin yeni partisidir. Ancak YENİ Parti muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların, sosyalist demokratların, liberal demokratların, bu vatanla, milletle, bayrakla ve Atayla sorunu olmayan tüm demokratların partisidir. Ve kapıları millete açık tutarken sadece 'Üye olmak için davet ettik, geldiler' ya da 'Sizler üye oldunuz, geldiniz. Bu iş bitti' demeyeceğiz. Seçilecek ilçe başkanının ve yönetiminin ilk ve öncelikli görevi tüm mahallelerde mahalle meclislerini oluşturmak."

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Özel, mahalle meclislerinin ardından ilçe meclislerinin kurulacağını, sorunların yanı sıra çözümlerin konuşulacağını ve hazırlanan hükümet programının milletle paylaşılarak iktidara yürüneceğini aktardı. Parti içi demokrasinin ve tevazunun esas olduğunu kaydeden Özel, ilçe başkanlarının yetkilerini kişisel çıkarları için kullanması durumunda karşılarında duracağını da ifade etti.

Sözlerinin sonunda örgüte düşen en esaslı görevin kazanmak olduğunu belirten YENİ Parti Genel Başkanı Özsgür Özel, "YENİ Parti'nin örgütüne 7. ve en esaslı görevi ödevidir: Kazanmaktır, kaybetmeyi unutmaktır. Buradan söylüyorum: YENİ Parti'nin yeni neferleri, yeni Türkiye'nin kurucuları... Kalkın ve bu iktidarı değiştirin. Siz Türkiye'nin umudusunuz. Size güveniyorum, size inanıyorum" diyerek, Gaziemir ilçe başkan adaylarını sahneye davet etti.