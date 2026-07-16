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        Sanatçı Levent Üzümcü, gözaltına alındı

        Sanatçı Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Üzümcü'nün Balıkesir Burhaniye'de gözaltına alındığı ve İstanbul'a doğru getirildiği öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 09:09 Güncelleme:
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        Levent Üzümcü gözaltına alındı

        Üzümcü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla durumu kamuoyuna duyurdu.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni ve tiyatrocu Levent Üzümcü, gece yarısından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak gözaltına alındığını duyurdu. Oyuncu, paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" ifadesini kullandı.

        BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMADA

        Öte yandan ANKA'da yer alan habere göre; Sabah saatlerinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kısa bir bilgilendirmeyle Üzümcü'nün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

        Başsavcılık bilgilendirmesinde "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; @LeventUzumcu rumuzlu X hesabı kullanıcısı olduğu tespit olunan şüpheli Levent Üzümcü gözaltına alınmıştır" denildi.

        Üzümcü'nün Balıkesir Burhaniye'de gözaltına alındığı ve İstanbul'a doğru getirildiği öğrenildi.

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