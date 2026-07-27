Şile'de yasağa rağmen denize girip, kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
Şile'de yasağa rağmen denize giren 28 yaşındaki Y.A., dalgalara kapılarak kayboldu. Ekiplerin çalışması sonucu Y.A.'nın cansız bedenine ulaşılırken, bölgede denize girişlerin yasaklandığı belirtildi
Giriş: 27 Temmuz 2026 - 09:15 Güncelleme:
Şile'de yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
GÖZDEN KAYBOLDU
AA'daki habere göre, Ağva'da Çiviağzı plajında ailesiyle denize giren Y.A. (28) bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Jandarma, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Y.A'nın bulunması için ekiplerce denizde arama yapıldı. Ekiplerin çalışması sonucu Y.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.
UYARI YAPILMIŞTI
Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden bugün ilçede denize girişlerin yasaklandığı bildirilmişti.
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