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        Sındırgı yangınında 3 gözaltı!

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 15:31 Güncelleme:
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        Sındırgı yangınında 3 gözaltı!

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün, bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi'nde kara yolunda dün başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangının, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda bugün kontrol altına alındığı belirtildi.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yangının çıkış sebebini araştırmak ve faillerini tespit etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan titiz çalışmalar neticesinde, olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli süreçler devam etmektedir. Yangının ilk anından itibaren fedakarca görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi'nde dün, kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, bugün havadan 7 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 295 personelle yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.

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        #Sındırgı
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