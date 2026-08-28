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        Haberler Gündem Çevre Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin batısında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarları işaret ederek, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Yumaklı, "Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 07:39 Güncelleme:
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        Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangını riskini artırdığına dikkati çekerek vatandaşları uyardı.

        Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

        Gelecek 3 günün orman yangınları açısından kritik olduğunu belirten Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini artırıyor. Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken, unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir."

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