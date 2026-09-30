Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika TBMM'de yeni yasama yılı yarın başlıyor

        TBMM'de yeni yasama yılı yarın başlıyor

        TBMM Genel Kurulu yarın yeni yasama dönemine başlayacak. 51 günlük aradan sonra açılacak Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan da hitap edecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 13:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yeni yasama yılı yarın başlıyor

        TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın saat 14.00'te açılacak.

        TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı, 51 günlük aranın ardından yarın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00'te açılacak. İlk olarak Meclis'teki Atatürk Anıtı'na saat 13.00'te çelenk konulacak, ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Kurtulmuş'un yapacağı açılış konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'e hitap edecek. Açılış programının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis'te resepsiyon düzenlenecek.

        REKLAM

        MECLİS'TE TADİLAT, BAKIM, ONARIM VE TEMİZLİK İŞLEMLERİ YAPILDI

        Ara boyunca TBMM'nin içinde ve hizmet binalarında, iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantısı salonları, milletvekili odaları, grup başkanı ve başkan vekillerinin odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantısı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarında bakım, onarım ve temizlik işlemleri yapıldı.

        Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Meclis
        #TBMM
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        800 bin dolara satacaklardı... Tam 8 ton!
        800 bin dolara satacaklardı... Tam 8 ton!
        Ecem Erkek'ten takipçisine: Burun meraklısı
        Ecem Erkek'ten takipçisine: Burun meraklısı
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi