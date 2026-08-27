Tekirdağ'da su seviyesi düşen gölette balık ölümleri yaşandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Çerkezmüsellim göletinde su seviyesi düştü. Su seviyesinin düşmesi sonucu balıklar kıyıya vurdu
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 09:20 Güncelleme:
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Çerkezmüsellim göletinde su seviyesinin düşmesiyle balık ölümleri meydana geldi.
Bölgede yağışların yetersiz olması ve kuraklığın etkisiyle Çerkezmüsellim göletinde su seviyesi düştü.
Gölette balık ölümlerinin yaşanması üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı.
Balık ölümlerinin su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen miktarının azalmasından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.
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