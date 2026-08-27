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        Haberler Gündem Çevre Tekirdağ'da su seviyesi düşen gölette balık ölümleri yaşandı

        Tekirdağ'da su seviyesi düşen gölette balık ölümleri yaşandı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Çerkezmüsellim göletinde su seviyesi düştü. Su seviyesinin düşmesi sonucu balıklar kıyıya vurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 09:20 Güncelleme:
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        Su seviyesi düştü, balıklar kıyıya vurdu

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Çerkezmüsellim göletinde su seviyesinin düşmesiyle balık ölümleri meydana geldi.

        Bölgede yağışların yetersiz olması ve kuraklığın etkisiyle Çerkezmüsellim göletinde su seviyesi düştü.

        Gölette balık ölümlerinin yaşanması üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

        Balık ölümlerinin su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen miktarının azalmasından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

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        #Çerkezmüsellim göleti
        #Tekirdağ
        #su seviyesi
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