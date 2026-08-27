Tolga Akış gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 16:19 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Manifest' grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.
DHA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.
Akış hakkında 'Müstehcenlik', 'Uyuşturucu madde kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
Fotoğraf: INSTAGRAM
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