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        Haberler Gündem Güncel Trabzon'da toprak kayması: 1 kişi hayatını kaybetti

        Trabzon'da toprak kayması: 1 kişi hayatını kaybetti

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 50 yaşındaki Ali Turhal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 11:29 Güncelleme:
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        Trabzon'da heyelan: 1 ölü

        Trabzon'da yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan Ali Turhal (50), meydana gelen heyelanda toprak altında kaldı. Ekipler, AFAD koordinasyonunda arama-kurtarma çalışması başlattı.

        DHA'daki habere göre; kentte etkili olan sağanak sonrası Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde yamaç arazide heyelan oldu.

        Ali Turhal, toprak yığınının altında kaldı
        Ali Turhal, toprak yığınının altında kaldı

        Heyelan sırasında, yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan Ali Turhal, toprak yığınının altında kaldı.

        İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Zamanla yarışan ekipler, AFAD koordinasyonunda 2 çocuk babası Turhal'a ulaşmak için arama-kurtarma çalışması başlattı.

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        Arama çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı tahliye edilen ev çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Toprak altında kalan Ali Turhal’ın (50) cansız bedenine ulaşıldı.

        Turhal’ın cenazesi, ekipler tarafından toprak yığını altından alınırken, bölgede endişeli bekleyişlerini sürdüren ailesi ve yakınları acı haber üzerine gözyaşı döktü.

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        #trabzon
        #Heyelan
        #son dakika
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