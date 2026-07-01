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        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de 5 milyon TL değerinde haraç operasyonu: 2 tutuklama

        Tunceli'de 5 milyon TL değerinde haraç operasyonu: 2 tutuklama

        Tunceli'de bir iş yeri sahibinden 5 milyon lira haraç istedikleri ve tehditte bulundukları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, operasyonda atışa hazır ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 11:21 Güncelleme:
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        5 milyonluk haraç operasyonu
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        Tunceli'de bir iş yeri sahibinden 5 milyon lira haraç istedikleri ve tehditte bulundukları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, operasyonda atışa hazır ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        5 MİLYON TL TALEP ETTİLER

        Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen yağma olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin iş yerine yönelik tehdit içerikli söylemlerde bulundukları ve iş yeri sahibinden 5 milyon TL talep ettikleri tespit edildi.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Müştekinin beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla iş yeri çevresinde yakalanarak gözaltına alındı.

        Operasyon sırasında şüphelilerden birinin üzerinde yapılan aramada, namlusuna fişek sürülmüş ve atışa hazır vaziyette bulunan ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi.

        2 KİŞİ TUTUKLANDI

        Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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