Gaziantep'te kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesimi Nogaylar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan Ö.A. idaresindeki gübre yüklü TIR refüje çarparak makas attı.

ÇOK SAYIDA YOLCU YARALANDI

İHA'daki habere göre daha sonrasında ise arkadan gelen S.A. yönetimindeki tur otobüsü makaslayan TIR'a çarptı. Kaza sonrası tur otobüsünde bulunan çok sayıda yolcu yaralandı.

3'Ü AĞIR, 20 YARALI TEDAVİYE ALINDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yol güvenliğini alırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 3'ü ağır 20 kişiyi ilk müdahale sonrası Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırdı.

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İSTANBUL'DAN MARDİN'E GİDİYORDU

Kazaya karışan tur otobüsünün İstanbul'dan Mardin'e yolcu götürdüğü öğrenildi. Otoyoldaki trafik akışı Gaziantep yönüne tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.