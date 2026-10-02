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        Haberler Gündem Güvenlik Van'da ‘Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine’ operasyon: 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

        Van'da ‘Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine’ operasyon: 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Van'da 'Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 517 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 11:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        517 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        İçişleri Bakanlığı, Van'da "Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine" yönelik düzenlenen operasyonda; 517 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

        Bu kapsamda 1 şüpheli zehir tacirinin ise yakalandığı bildirildi.

        Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda; 471 kg esrar, 32 kg metamfetamin ve 14 kg afyon sakızı ele geçirildi.

        Açıklamanın devamında, "Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

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        Kahraman Jandarmamızı, İstihbarat Başkanlığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığımızı, Van İl Jandarma Komutanlığımızı, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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