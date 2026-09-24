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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yahşihan soruşturmasında 31 gözaltı

        Yahşihan soruşturmasında 31 gözaltı

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında Kırıkkale merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 31 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 10:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yahşihan soruşturmasında 31 gözaltı

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 36 şüpheliye operasyon düzenlendi.

        4 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

        ANKA'daki habere göre Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP’li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

        3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

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