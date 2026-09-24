Yahşihan soruşturmasında 31 gözaltı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında Kırıkkale merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 31 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 24 Eylül 2026 - 10:27 Güncelleme:
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 36 şüpheliye operasyon düzenlendi.
4 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
ANKA'daki habere göre Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP’li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.
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