Sosyal medyadaki görüşme ve tutanak iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi
Güvenlik kaynakları, sosyal medyada İmralı'da gerçekleştiği öne sürülen görüşme, tutanak, konu ve isimlere ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dezenformasyon içeren paylaşımların Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecini hedef aldığı belirtildi
Güvenlik kaynakları, son dönemde sosyal medya platformlarında gündeme getirilen ve İmralı’da gerçekleştiği iddia edilen görüşme, tutanak, konu ve isimlere ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerin dezenformasyon niteliği taşıdığı ve maksatlı şekilde yayıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı’da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi.
“SABOTAJ GİRİŞİMLERİNE KARŞI TETİKTEYİZ”
Güvenlik kaynakları, gerçeğe dayanmayan içeriklerin Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan çevreler tarafından servis edildiğini belirtti.
Açıklamada, “Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir” denildi.