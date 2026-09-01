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        Spor salonundaki faciada 2 tutuklama!

        Batman'da 3 kişinin öldüğü spor salonundaki yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 işletme sahibi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 16:44 Güncelleme:
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        Spor salonundaki faciada 2 tutuklama!

        Batman'da 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı spor salonundaki yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 işletme sahibi tutuklandı, 3 çalışan ise serbest bırakıldı.

        DHA'nın haberine göre Gültepe Mahallesi'ndeki bir spor salonunun sauna kısmında, 30 Ağustos akşamı yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

        Gülsüm Öztekin Tunç
        Gülsüm Öztekin Tunç

        Kontrol altına alınan yangından etkilenen 3'ü ağır yaralı toplam 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Şanzime Sarıgül (44), Emine Yani (42) ve iki çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (43) hayatını kaybetti.

        Emine Yani ve Şanzime Sarıgül
        Emine Yani ve Şanzime Sarıgül
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        Sarıgül ve Yani'nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 2 işletme sahibi ile 3 çalışan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 işletme sahibi tutuklandı. 1’i adli kontrolle 3 çalışan ise serbest bırakıldı.

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        #haberler
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