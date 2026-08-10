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        Haberler Gündem Çevre Mikroplastik plastik kirliliği su altında da alarm veriyor: Antalya sahillerinde endişelendiren görüntü

        Mikroplastik plastik kirliliği su altında da alarm veriyor: Antalya sahillerinde endişelendiren görüntü

        Akdeniz kıyılarında yaşanan mikroplastik kirliliğinin su yüzeyine göre, su altında çok daha yoğun olduğu tespit edildi. Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesislerinin Avrupa'dan ithal ettiği plastik atıkları, son günlerde Antalya sahillerine kadar geldi. Gazipaşa ve Alanya bölgesinde ciddi boyutlara ulaşan mikroplastik atıklar, Antalya Körfezi'nden Kemer, Çıralı, Kumluca bölgesindeki sahillere kadar görülmeye başlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 12:56 Güncelleme:
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        Su altında mikroplastik alarmı

        Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesislerinin Avrupa'dan ithal ettiği plastik atıkların parçalanması ve Akdeniz'e karışmasından kaynaklı mikroplastik kirliliği, son günlerde Antalya sahillerine kadar geldi.

        Gazipaşa ve Alanya bölgesinde ciddi boyutlara ulaşan mikroplastik atıklar, Antalya Körfezi'nden Kemer, Çıralı, Kumluca bölgesindeki sahillere kadar görülmeye başlandı. Ciddi bir sorun haline gelen mikroplastik atıkların denizin yüzeyinden daha çok su altında olduğu tespit edildi.

        "Su Altında Hayat Var" isimli sanal medya hesaplarından dalış görüntülerini paylaşan dalgıç Hüseyin Fırat, su altındaki mikroplastik kirliliğinin yüzeydekinden çok daha büyük olduğunu söyledi.

        8 Ağustos Cumartesi günü Konyaaltı Varyant bölgesinden dalış yapan Hüseyin Fırat, Atatürk Parkı boyunca falezlerin olduğu alanlardan Kaleiçi Yat Limanı'na kadar olan bölgeyi inceledi. Dalış sırasında su altındaki durumu da görüntüleyen Fırat, Instagram hesabında görüntüleri paylaşıp, şu değerlendirmede bulundu:

        "Akdeniz'in mikroplastik problemi, yüzeyde gördüklerimizden çok daha büyük. Görmüyoruz diye yok değiller. Ve belki de en korkutucu kısmı şu; denizin içinde ne olduğunu göremiyoruz, ama deniz canlıları onunla yaşıyor. Balıklar bu mikroplastikleri yiyebiliyor, biz de bunları yiyen balıkları yiyoruz. Denizleri temiz tutmak artık sadece bir çevre meselesi değil, gelecek meselesi."

        Varyant'tan başlayıp Yat Limanı'na kadarki bölgede kirliliğin bazen yoğun, bazen seyrek olduğunu belirten Fırat, "Ancak su yüzeyinde gördüğümüz kirliliğe göre su altındaki kirliliğin boyutu en az 3 katı daha büyük. 9 Ağustos Pazar günü de Konyaaltı Belediyesi'nin karşısından dalış yaptım. O bölgedeki kirlilik biraz daha az düzeyde. Ancak dalış sırasında deniz temizleme aracını gördüm. Sadece yüzeydeki atıkları temizleyebilen bir araç, su altındaki kirliliğin de temizlenmesi gerekiyor" dedi.

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        #mikroplastik kirliliği
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