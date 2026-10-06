Tarsus'ta inşaat işçisi kardeşler iskeleden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, gündüz saatlerinde Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Yabancı uyruklu işçiler Serdar Hamad (38) ve ağabeyi Delil Hamad (40), 5 katlı bina inşaatının sıvasını yaptıkları sırada henüz bilinmeyen nedenle iskeleden düştü.

KURTARILMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Serdar Hamad, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağabey Delil Hamad'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Serdar Hamad'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.