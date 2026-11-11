Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarsus'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

        Tarsus'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

        Mersin Tarsus'ta kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 02:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

        Tarsus ilçesinde F.K'nin kullandığı otomobil, Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre kazada yaralanan F.K. ile beraberindeki 2 kişi sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arazide doğan buzağı kepçeyle köye taşındı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, arazide doğan buzağı, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makinesiyle köye ulaştırıldı. Buzağının sahibiyle birlikte kepçede taşındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.(DHA)

        #Mersin
        #tarsus
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama talebi
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Alevlerden kurtuldu, yolda can verdi
        Alevlerden kurtuldu, yolda can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        Kuyt için altyapı formülü!
        Kuyt için altyapı formülü!
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı