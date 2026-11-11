Tarsus'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Mersin Tarsus'ta kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 11 Kasım 2026 - 02:02 Güncelleme:
Tarsus ilçesinde F.K'nin kullandığı otomobil, Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre kazada yaralanan F.K. ile beraberindeki 2 kişi sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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