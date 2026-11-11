Tarsus'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Tarsus ilçesinde F.K'nin kullandığı otomobil, Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre kazada yaralanan F.K. ile beraberindeki 2 kişi sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.