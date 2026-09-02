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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarsus'ta sulama kanalına düşen 2 kardeşten 1'i öldü

        Tarsus'ta sulama kanalına düşen 2 kardeşten 1'i öldü

        Mersin Tarsus'ta sulama kanalına düşen iki kardeşten biri boğuldu, diğeri boğulma tehlikesi geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 02:47 Güncelleme:
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        Sulama kanalına düşen 2 kardeşten 1'i öldü

        Tarsus ilçesi Yenimahalle'de bulunan sulama kanalında hareketsiz halde bir çocuğu gören Tuğra Nazmi Sarıgül, kanala girerek bu çocuğu sudan çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede Suriye uyruklu 6 yaşında Yazen Halaf olduğu belirlenen çocuk, hastaneye kaldırıldı. Olay üzerine soruşturma başlatan ekipler, Yazen ve abisi 9 yaşındaki Mazin Halaf'tan akşam saatlerinden beri haber alınamadığını tespit etti.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        AA'nın haberine göre, su altı dalgıç polislerin de katıldığı çalışma sonucunda Mazin Halaf'ın kanalda boğulmuş halde cansız bedeni bulundu. Cenaze, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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