TBMM Başkanı Kurtulmuş, 30 Ağustos mesajında birlik ve terörsüz Türkiye vurgusu yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer’in 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri için geldiği Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Atatürk Evi’ndeki programda konuştu.

Şuhut’un Büyük Taarruz öncesindeki tarihi önemine dikkat çeken TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının son hazırlıklarını yaptığı bu topraklarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyük zaferlerin milletin birlik ve beraberliği sayesinde kazanıldığını belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi ile 30 Ağustos Zaferi’nin Türk tarihi açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

"BİRLİK OLDUĞUMUZDA BÜYÜK ZAFERLER KAZANDIK"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, tarihin yalnızca geçmişi anmak değil, yaşananlardan ders çıkarmak olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, "Milletimizin tarihinde bütün zaferlerin hepsinde ortak bazı özellikler vardır. Bunlardan birisi bir olmak, beraber olmak ve hep beraber bütün farklılıklarıyla tek vücut, tek yumruk olmaktır. Böyle olduğu için Malazgirt Meydan Muharebesi kazanılmıştır, 30 Ağustos kazanılmıştır" dedi.

Türkiye’nin geleceğe de aynı birlik ruhuyla ilerlemesi gerektiğini belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, ay yıldızlı bayrağın altında ortak bir gelecek inşa edileceğini söyledi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ TARİHTEN SİLİNECEK"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 30 Ağustos Zaferi’nin Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcını simgelediğini belirterek terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, "Terörün tamamıyla sona ermesiyle birlikte bir daha bu memleketin hiçbir yerinde şehitlerimiz, gazilerimiz olmayacak, bir daha bu memlekette analar ağlamayacak ve Allah’ın izniyle terör örgütleri ve bütün aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin birlik ve dirliğinin korunması gerektiğini vurgulayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, tarihi anlamanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti.

"GELECEK NESİLLERE DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE BIRAKACAĞIZ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kurtuluş Savaşı dönemindeki rolüne de değindi.

Milli iradenin merkezi olan Meclis’in bağımsızlık mücadelesinin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Kurtulmuş, farklı siyasi partilerden milletvekilleriyle birlikte tarihi sorumluluğu temsil ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş, "İnşallah ecdadın bize bıraktıklarına layık olarak yolumuza devam edeceğiz. Gelecek nesillere bugün olduğundan çok daha güçlü bir Türkiye’yi hep beraber bırakacağız" diye konuştu.

Çevrede yaşanan gelişmelere de değinen TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye’nin birlik ve istikrar içerisinde daha güçlü yarınlara ulaşması temennisinde bulundu.

Programın ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kapsamında temsili atlı birlikleri Büyük Taarruz Karargahı’ndan İzmir’e uğurladı.