Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç tıkır tıkır işleyecek

        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç tıkır tıkır işleyecek

        Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurul'da 467 oyla kabul edilmesini değerlendiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu, tarihi bir başarıdır. Türkiye iyi çalışılır, üzerinde titizlikle mücadele ederse en zor meseleleri çözecek kudrete sahiptir. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 00:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Süreç tıkır tıkır işleyecek"

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurul'da kabul edilmesini değerlendirdi.

        Kurtulmuş, açıklamasında şunları kaydetti: Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları Terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı, bugün alınan sonuçla bu kapı açılmıştır, Bu tarihi dönüm noktasında çok yoğun emek var. Yeni bir dönem inşa edeceğiz. Bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara şükranlarımızı ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürecin başından itibaren güç vermiştir. MHP'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oturumun bitişine kadar dikkatle süreci takip etmesi, yol açıcı önerileri ile birlikte bu noktaya gelinmiştir. Komisyon çalışmalarına titizlikle destek veren 50 milletvekili arkadaşlarımıza, bütün siyasi partilere, CHP'ye, DEM Grubu'na çok teşekkür ediyorum. AK Parti Grubu Meclis'in birinci partisi olarak sürece büyük katkı yapmıştır. Tarihi dönüm noktasında yoğun emeğin olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştı. Sadece yasa teklifi hazırlanmadı. Kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde duruldu."

        "TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ, TÜRKİYE MODELİNİN İSMİDİR"

        Sürece katkı sunan tüm siyasi partilere teşekkür eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye hedefi aynı zamanda Türkiye modelinin ismidir. Yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlığı içerisinde, TBMM'nin gücüyle ortaya konmuştur. Bazı eleştirilere hep birlikte şahit oluyoruz. Parlamentonun hiçbir etkisinin kalmadığı gibi maksadını aşan yorumlarla karşılaşıyoruz. Bugün burada yapılan mücadele ve siyasi kararlılık parlamentonun gücünü ortaya koyuyor. Bu sürece katkı sunan bütün siyasi partilerimizi genel başkanlarını tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca medyanın da bu süreçte olumlu katkısı olduğunu biliyorum. Maksadını aşan yorumların dışında medyanın büyük çoğunluğu akıl, insaf ve izanla yaklaşmıştır. Bütün medya kuruluşlarımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu oyun çıkması fevkalade büyük mesele. Sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Bu, tarihi bir başarıdır. Türkiye iyi çalışılır, üzerinde titizlikle mücadele ederse en zor meseleleri çözecek kudrete sahiptir. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah" dedi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
        #Çerçeve yasa teklifi
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Lukaku bitti bitiyor!
        Lukaku bitti bitiyor!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Demet Şener sırrını açıkladı
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        İnşaat maliyetinde kırılım
        İnşaat maliyetinde kırılım