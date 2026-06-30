TBMM'de 1500 kişilik aşure lokması paylaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla TBMM’de 1.500 kişilik aşure lokması paylaşıldı. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Muharrem ayının matemle birlikte paylaşma, dayanışma ve ortak değerlerde buluşma zamanı olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde aşure lokması ikram edildi.

Hz. Hüseyin’in Kerbela’da hak, adalet ve insanlık uğruna verdiği mücadelenin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan 1.500 kişilik aşure lokması; milletvekilleri, basın mensupları ve Meclis çalışanlarıyla paylaşıldı.

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MUHARREM’DE LOKMA VE DAYANIŞMA

Aşure dağıtımını bizzat gerçekleştiren Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Muharrem ayının yalnızca bir matem dönemi olmadığını belirtti.

Ersin, bu ayın aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın, birlik duygusunun ve ortak değerlerde buluşmanın da zamanı olduğunu ifade etti.

41 BİN KİŞİLİK AŞURE MALZEMESİ ULAŞTIRILDI

Ersin ayrıca, Muharrem ayı dolayısıyla Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından bu yıl cemevlerine 41 bin kişilik aşure malzemesi ulaştırıldığını açıkladı.

Tunceli’den İstanbul’a kadar birçok ilde vatandaşların sofralarına aşure bereketinin taşındığını belirten Ersin, Muharrem ayının taşıdığı manevi anlamın toplumun farklı kesimlerinde dayanışma duygusunu güçlendirdiğini vurguladı.

MECLİS’TE YOĞUN İLGİ

TBMM’de gerçekleştirilen programa milletvekilleri, basın mensupları ve Meclis çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcılar, aşure ikramı dolayısıyla Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin’e teşekkür etti.