Tekirdağ'da kargo aracı çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Tekirdağ Muratlı'da kargo aracının çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 04:00 Güncelleme:
Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi'nde K.U. yönetimindeki bir kargo firmasına ait araç, iki çocuğa çarptı. Yaralanan çocuklar, yakınları tarafından Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
AA'nın haberine göre, ilk müdahalenin ardından 4 yaşındaki A.Y. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne, 3 yaşındaki M.K.Y. ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
1 ÇOCUK ÖLDÜ, 1 ÇOCUK AĞIR YARALANDI
A.Y. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren M.K.Y'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazanın ardından polis ekiplerince yakalanan sürücü K.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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