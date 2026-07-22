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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da kargo aracı çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Tekirdağ'da kargo aracı çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Tekirdağ Muratlı'da kargo aracının çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 04:00 Güncelleme:
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        Kargo aracı çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi'nde K.U. yönetimindeki bir kargo firmasına ait araç, iki çocuğa çarptı. Yaralanan çocuklar, yakınları tarafından Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        AA'nın haberine göre, ilk müdahalenin ardından 4 yaşındaki A.Y. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne, 3 yaşındaki M.K.Y. ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        1 ÇOCUK ÖLDÜ, 1 ÇOCUK AĞIR YARALANDI

        A.Y. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren M.K.Y'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazanın ardından polis ekiplerince yakalanan sürücü K.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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