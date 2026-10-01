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        Temizlik sırasında balkonda facia!

        Batman'da yaşanan faciada, evinin balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapılan 53 yaşındaki Nezahat Yavuz, hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 09:09 Güncelleme:
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        Temizlik sırasında balkonda facia!

        Batman'da evinin balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, Kozluk ilçesi Çevrecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Nezahat Yavuz, evinin balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı.

        Ağır yaralanan kadını fark eden yakınları, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Yakınlarının yardımıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yavuz, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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