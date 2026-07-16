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        Haberler Gündem Terörsüz Türkiye temasları: MHP Lideri Bahçeli ile DEM Heyeti görüşmesinin perde arkası

        Terörsüz Türkiye temasları: MHP Lideri Bahçeli ile DEM Heyeti görüşmesinin perde arkası

        Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal adımlara çevrildi. Çerçeve yasa temasları hız kazandı. Bu kapsamda MHP lideri Devlet Bahçeli ile DEM Parti arasında önemli bir görüşme yapıldı. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti.

        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 20:34 Güncelleme:
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        Terörsüz Türkiye temasları

        Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ana gündem maddesi çerçeve yasaydı.

        Basına kapalı yapılan görüşme sonrası açıklama olmadı. Ziyareti değerlendiren DEM Parti kurmayları, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sürece dair kararlılığını vurguladı. Sürecin arkasında olduğunu söyledi. Bahçeli’nin sürecin devlet politikası olduğunu ve nihayete ulaştırılması gerektiğini söylediğini aktardı. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, DEM heyetinin Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi bu sözlerle özetledi. Bahçeli’nin çözüm dilini yakalayan aktörlerden biri olduğunu belirtti.

        DOĞAN: “YASA TASARISI SONBAHARA KALDI İDDİASI DOĞRU DEĞİL”

        Sancar ve Buldan’dan oluşan DEM Parti heyeti öncesinde de AK Parti heyeti ile görüştü.

        AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler ile süreçte gelinen son durum değerlendirildi.

        Çıkarılması planlanan çerçeve yasa ele alındı. Olumlu geçtiği belirtilen görüşmede, AK Parti yazılı taslak paylaşmadı, istişarelerde bulunuldu.

        DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise “Yasa tasarısı sonbahara kaldı” iddiasını yalanladı. Çerçeve yasanın Meclis kapanmadan kanunlaşması konusunda DEM Parti ile AK Parti arasında fikir birliği oluştuğunu aktardı.

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        10-12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasada, suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımının yer alacağı belirtiliyor.

        Söz konusu terör örgütü mensuplarına 5 yıllık denetim şartı getirilmesi öngörülüyor.

        Amaç, Meclis çalışmalarına ara vermeden düzenlemenin yasallaşması. Ancak bu dönem yasa çıksa bile uygulanması için silahların tamamen bırakılması şartı getirileceği ifade ediliyor.

        DEM PARTİ HEYETİ İMRALI’YA GİDECEK

        Bahçeli ve AK Parti heyetleriyle yapılan kritik temaslardan sonra DEM Parti kendi yetkili kurullarında son durumu değerlendirecek.

        Ayrıca, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti heyetinin kısa süre içinde İmralı’ya gitmesi bekleniyor.

        TEMEL: PKK GARA VE ZAP’TAN KANDİL’E DOĞRU ÇEKİLDİ

        Terörsüz Türkiye sürecinde en çok tartışılan başlıklardan birisi de çekilme konusu.

        DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, terör örgütü PKK’nın Türkiye sınırları dışındaki Gara, Zap ve diğer alanların büyük kısmında Kandile doğru çekildiğini söyledi.

        YENİ ANAYASA

        Ve yeni anayasa, DEM Parti kurmayları, “İktidar, muhalefet yeni anayasa için masaya oturalım” denirse biz parti olarak otururuz ve konuşuruz.’’ dedi.

        *Haberin görseli ANKA'ya aittir.

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