Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Medya TikTok, X ve Meta, Meclis'te sunum yaptı

        TikTok, X ve Meta, Meclis'te sunum yaptı

        TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, TikTok, X ve Meta temsilcilerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 20:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TikTok, X ve Meta, Meclis'te sunum yaptı

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraşta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

        Toplantının açılışında konuşan Beyazıt, bundan önceki toplantılarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        "Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisini de her daim çalışmalarımız içinde tuttuk"

        Sunumlarda, sosyal medyanın, televizyonların ve dışsal faktörlerin çocuklar üzerindeki etkilerinin, öğretmen-öğrenci ilişkilerinin, aile-çocuk iletişiminin ne kadar önemli olduğunu gördüklerini belirten Beyazıt, "Güvenlik, eğitim, çocuk dediğimiz zaman durumu tek bir bakış açısıyla değil, aileyi, çevreyi, okulu, toplumu, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisini de her daim çalışmalarımız içinde tuttuk." diye konuştu.

        REKLAM

        Beyazıt, okulun fiziki sınırlar içinde değerlendirilemeyeceğini anlatarak, "Dijital dünyadan başlayan bir süreç, sosyal platformlar üzerinden büyüyerek okul koridorlarına kadar taşınabilmektedir. Güvenlik birimlerimizden eğitim camiamıza, aileden arkadaş çevresine ve çocuklarımızın oyun alanına kadar tüm durumu değerlendirmek durumundayız. Çocuklarımızı sadece fiziksel şiddetten değil, diğer şiddetlerden de korumak durumundayız. Bu nedenle, Komisyonumuz meselenin dijital boyutunu da hassasiyetle ele almaktadır çünkü dijital platformlarda maruz kalınan şiddet içerikleri, akran zorbalığı, nefret söylemi, manipülasyon ve zararlı algoritmalar çocuklarımızın psikolojik yapısı ve davranışlarını doğrudan etkileyebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Komisyonun, yarın, cumartesi ve pazar İstanbula bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini anlatan Beyazıt, 21 Temmuz Salı günü Adalet, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığını dinleyeceğini, çarşamba ve perşembe günü de yine toplantıların devam edeceğini aktardı.

        Beyazıt, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş milletvekilleri ile grubu olan partilerin bilgi, iletişim, teknoloji başkanlarını da davet ederek onları da dinlemek istediklerini ifade etti.

        "Ocak-Haziran dönemine ait kaldırılan toplam içerik sayısı TikTokta 7 milyon 192 bin 608"

        TikToku temsilen sunum yapan Ahmet Buğra Aydın, şirketlerinin güvenlik öncelikli bir platform olduğunu söyledi. Aydın, topluluk kurallarının ihlal edilmesi halinde içeriğin kaldırıldığını, bazı gönderiler için yaş sınırlaması getirildiğini ve "sizin için" akışı aracılığıyla da kullanıcı tarafından gönderilerin şekillendirilebildiğini ifade etti.

        REKLAM

        Bu yılın ilk yarısında Türkiyede 13 yaşın altındaki kullanıcılara ait 428 bin 713 hesabın yasaklandığını belirten Aydın, yaş sınırlamalarına göre platformun aldığı tedbirleri anlattı.

        Aydın, şiddete teşvik eden ya da şiddeti yücelten içeriklere müdahale ettiklerini, şiddet içeren ifadeleri, şiddet eylemlerini teşvik eden veya bu eylemlerin gerçekleştirilmesine yönelik yönlendirici mahiyetteki paylaşımlar ile şiddet yanlısı örgütlerin tanıtımını ya da propagandasını yapan içeriklere müdahale edildiğini ileri sürerek, "2026nın ilk yarısında kaldırılan 761 bin şiddet içerikli videonun yüzde 99,5i proaktif olarak tespit edilmiş, bunların yüzde 67,9u ise hiç izlenmeden platformdan kaldırılmıştır." dedi.

        Kullanıcıların yorumları da filtreleyebilecekleri bir mekanizmaları olduğunu belirten Aydın, "2026 Ocak-Haziran dönemine ait kaldırılan toplam içerik sayısı TikTokta 7 milyon 192 bin 608. Yayınlanmadan kaldırılan içerik oranı ise bu rakamın yüzde 99,4ü. 24 saat içerisinde kaldırılan içerik oranı yüzde 99,5i. Yasaklanan hesap sayısı 527 bin 465. Silinen yorum sayısı 11 milyon 856 bin 944. Müdahale edilen canlı yayın sayısı ise 3 milyon 274 bin 773." bilgilerini paylaştı.

        REKLAM

        Aydın, okul saldırılarının ardından 1022 adet URLnin çeşitli kamu kurumlarından gelen talepler doğrultusunda erişime engellendiğini bildirdi.

        "Faillerin isimleri kara listeye alındı"

        Komisyona çevrim içi olarak sunum yapan Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, şirketleri tarafından, zararlı içeriklerin yüzde 98e varan oranlarda yapay zeka denetimiyle kaldırıldığını, görünürlüğünün azaltıldığını ya da kullanıcıların içeriği okurken bilgilendirmek üzere tedbir alındığını aktardı.

        13 yaş altındaki çocukların Instagram ve Facebookta hesap açamadığını belirten Yeşil, yaş tespitine yönelik yöntemleri hakkında bilgi verdi.

        Yeşil, platformlarında bireyler arasındaki silah ya da mühimmat alım-satımına ilişkin içerikler veya "silah ve patlayıcı nasıl yapılır" talimatlarını anlatan içeriklerin kesinlikle yasak olduğunu vurgulayarak, "Bazı ülkelerde bu tarz içerikler yasak olmayabilir oranın yerel kanunlarına göre ama biz buna rağmen yerel kanunların da ötesine geçerek o ülkede yasal olsa dahi yasaklıyoruz bu içerikleri ve kaldırıyoruz tespit ettiğiniz anda. Şiddet ve suça teşvikle ilgili politikamız. Burada ciddi ölüm tehdidi, yaralama tehditleri tespit edildiği zaman içerikler hemen kaldırılıyor. Silah taşımaya ilişkin çağrılar veya bir mekana zorla girme tehditlerine ilişkin içerikler aynı şekilde kaldırılıyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Okul saldırısına yönelik manifestonun platformlarında yayınlandığına ilişkin hiçbir kanıt bulamadıklarını söyleyen Yeşil, "Başka bir platformda tespit edildiği basına yansıdı malumlarınız ama biz önlem olarak bu manifestoyu bankalama dediğimiz işleme tabi tutarak kendi platformlarımızda yayılmasını engelledik. Faillerin isimleri kara listeye alındı. Bu ne demek? Bu isimlerle hiç kimse taklitçi hayran hesabı veya sahte profil oluşturamayacak demek ve böylece onları kahraman gibi gösteren, öven paylaşımların da önüne geçmiş olduk." şeklinde konuştu.

        Yeşil, okul saldırılarının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üzerinden aldıkları 100den fazla bildirimi dikkate aldıklarını ve sorunsuz şekilde süreci işlettiklerini ifade etti.

        X Platformunu temsilen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Reem Sadek, komisyona çevrim içi olarak İngilizce sunum yaptı. Sadekin açıklamaları simültane olarak tercüme edildi.

        Okul saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileten Sadek, saldırıların ardından aldıkları tedbirleri anlattı.

        Sadek, şiddet eylemi olan içeriklere karşı aldıkları tedbirleri sıralayarak, "Amacımız, mümkün mertebe, şiddet içeren içeriklerin tespit edilmesi, incelenmesi ve ortadan kaldırılması. Bunu yaparken çocukları korumaya yönelik bazı tedbirleri de alıyoruz. İçerik moderasyon araçlarımız var. Kamu gözetiminden de geçiyor bunlar. Sağlam bir temyiz sistemimiz de var." diye konuştu.

        Okul saldırılarının ardından, içeriğin hemen platformdan kaldırıldığını, ilgili prosedürlerin aktif şekilde tanımlandığını, olayla alakalı trendlerin tespit edildiğini söyleyen Sadek, BTKnin erişim engelleme taleplerine de uyumlu cevaplar verdiklerini aktardı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen mücadele kapsamında 81 ilde, 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını açıkladı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Greenwood İstanbul'da!
        Greenwood İstanbul'da!
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz