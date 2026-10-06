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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta inşaat kazısında mahalle yolun çöktü

        Tokat'ta inşaat kazısında mahalle yolun çöktü

        Tokat'ta alt tarafında inşaat kazısı yapılan yol çöktü. Çöken yolun bitişiğindeki iki katlı ev tedbir amacıyla tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 15:47 Güncelleme:
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        Tokat'ta inşaat kazısında yol çöktü

        Tokat'ın Kaleardı Mahallesi'nde bir apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken üst taraftaki yolda çökme meydana geldi.

        Çökmenin ardından olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken bölgede güvenlik önlemi alındı.

        Çöken yolun bitişiğindeki iki katlı ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Yolun bitişiğindeki diğer iki evin metruk olduğu belirtildi.

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