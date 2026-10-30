Trabzon'da husumetli olduğu kişiyi öldüren şüpheli kaçarken jandarmaya yakalandı

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da bir evde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından motosikletle kaçan 2 şüpheli, Bahçecik Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İKİNCİ KATTA CİNAYET

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde bugün saat 14.30 sıralarında, 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen olayda, Ömer Faruk Bostan (27) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Emre K. ve Samet S. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sırasında Samet S., silahını çekerek Ömer Faruk Bostan'a ateş etti. Saldırının ardından Emre K. ve Samet S., motosikletle olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

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JANDARMADAN KAÇAMADILAR

Silahlı saldırıda Ömer Faruk Bostan olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletle kaçan şüpheliler Emre K. ve Samet S., Bahçecik Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.