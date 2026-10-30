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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon'da husumetli olduğu kişiyi öldüren şüpheli kaçarken jandarmaya yakalandı

        Trabzon'da husumetli olduğu kişiyi öldüren şüpheli kaçarken jandarmaya yakalandı

        Trabzon'da bir evde çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki Ömer Faruk Bostan hayatını kaybetti. Saldırının ardından motosikletle kaçan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 18:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Öldürdükten sonra kaçarken yakalandılar

        Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da bir evde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından motosikletle kaçan 2 şüpheli, Bahçecik Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        İKİNCİ KATTA CİNAYET

        Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde bugün saat 14.30 sıralarında, 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen olayda, Ömer Faruk Bostan (27) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Emre K. ve Samet S. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sırasında Samet S., silahını çekerek Ömer Faruk Bostan'a ateş etti. Saldırının ardından Emre K. ve Samet S., motosikletle olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

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        JANDARMADAN KAÇAMADILAR

        Silahlı saldırıda Ömer Faruk Bostan olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletle kaçan şüpheliler Emre K. ve Samet S., Bahçecik Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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