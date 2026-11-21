Trabzon'un Araklı ilçesinde çoban, akıntıya kapılan koyunlarını uzun uğraşlarla kurtardı
Trabzon'un Araklı ilçesinde yoğun yağış nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışan koyunlar akıntıya kapıldı. Çoban, uzun uğraşlar sonucu koyunlarını kurtardı
Giriş: 21 Kasım 2026 - 23:00 Güncelleme:
Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su seviyesi ve debisi yükselen derede koyunlar akıntıya kapıldı. İlçeye bağlı Pervane Mahallesi'nde, koyun sürüsüyle birlikte dereden karşı yamaca geçmeye çalışan çoban, hayvanların akıntıya kapılması üzerine zor anlar yaşadı.
KOYUNLARINI KURTARMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ
Akıntıya kapılan koyunlarını kurtarmak için yoğun çaba harcayan çoban, uzun uğraşlar sonucunda hayvanları sudan çıkarmayı başardı.
FOTO: İHA
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