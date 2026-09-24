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        Haberler Gündem Çevre Üç Adalar'da deniz yaşamını koruma çalışmaları başladı: Su ürünleri avcılığı yasaklandı

        Üç Adalar'da deniz yaşamını koruma çalışmaları başladı: Su ürünleri avcılığı yasaklandı

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki Üç Adalar bölgesinde deniz ekosisteminin korunması ve onarıcı restorasyon çalışmaları başlatıldı. Vali Hulusi Şahin, Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile imzalanan protokolle önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini belirterek, "Protokol çerçevesinde Kemer ilçemizde Üç Adalar mevkii Tavşan Adası'nda yapılan çalışmaların devamını ve oradaki tecrübelerin de bir tezahürünü bu bölgede sağlayacağız. Bunun için çalışmalar başladı. Biyologlarımız, bilim insanlarımız ilk etapta deniz altı yaşamını izliyor, biyoçeşitliliği tespit ediyor ve bir haritalama çalışması da yapıyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 18:33 Güncelleme:
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        Üç Adalar'da koruma çalışmaları başladı

        Antalya Valiliği ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi açıklarında bulunan Üç Adalar bölgesinde deniz yaşamının korunmasına yönelik saha çalışmaları başladı.

        Tekirova Sahili'nde düzenlenen programa Vali Hulusi Şahin ve eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Yakan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş, Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, özel sektör temsilcileri katıldı.

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        Vali Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında deniz yaşamının korunmasına yönelik pek çok bileşeni bir araya getirdiklerini belirterek, "Yıl başından itibaren yapmış olduğumuz çalışmaların sonuçlarını almaya başladık" dedi. Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile imzalanan protokolle önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini ifade eden Vali Şahin, "Protokol çerçevesinde Kemer ilçemizde Üç Adalar mevkii Tavşan Adası'nda yapılan çalışmaların devamını ve oradaki tecrübelerin de bir tezahürünü bu bölgede sağlayacağız. Bunun için çalışmalar başladı. Biyologlarımız, bilim insanlarımız ilk etapta deniz altı yaşamını izliyor, biyoçeşitliliği tespit ediyor ve bir haritalama çalışması da yapıyor" diye konuştu.

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        Çalışmalar kapsamında elde edilen verilerin dijital ortamda kayıt altına alınacağını belirten Vali Şahin, "Bunu yine kendilerinin geliştirmiş olduğu Mavi Atlas adlı sisteme de işleyecekler. Böylece çok değerli biyolojik verileri bilim çevrelerinin istifadesine sunacaklar. Aynı zamanda burada aktif bir onarıcı restorasyon da yapacaklar" dedi.

        Üç Adalar'da yürütülecek koruma çalışmalarına yönelik yasal koruma mekanizmasının da oluşturulduğunu belirten Vali Şahin, bölgede su ürünleri avcılığının yasaklandığını söyledi. Vali Şahin, "Korumayı başaramazsak yapacağımız her iş anlamını yitirecekti. Bu bölgede su ürünleri avcılığı artık yasaklanmıştır. Yapılan çalışmaların tekrar bozulmaması için koruma tedbirlerimizi sıkı bir şekilde alacağız" diye konuştu.

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        Çalışmaların uzun soluklu bir program olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Bu çalışmaların karadan da desteklenmesi lazım. Bu kapsamda Tekirova ve Çıralı'ya iki kara istasyonu kuracağız. Projenin sürdürülebilirliği için Antalya'daki tüm paydaşların desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

        Konuşmasının devamında çalışmaların tüm paydaşların iş birliğiyle yürütülebileceğini vurgulayan Vali Şahin, projeye destek veren özel sektör, kamu kurumları, yerel yönetimler ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

        Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı da "Şu anda Tekirova istasyonumuz içerisindeyiz. Aralık ayı itibarıyla planlanan ve başlanan durum itibarıyla artık bizim botlarımız, istasyonlarımız, araçlarımızla beraber onarıcı restorasyon çalışmalarımıza başladık. Marmara'daki başarılı örnek koruma çalışmalarını aynı şekilde Kemer'de Üç Adalar bölgesinde faaliyetlere başlamış bulunuyoruz. İki istasyonumuz olacak. Burada hem vatandaş bilimi, hem araştırmalar, hem de üniversiteden bilim insanlarımızla beraber arkamızda gördüğünüz Üç Adalar bölgesinin koruma alanı ilan edilerek burada aktif ve onarıcı restorasyonla COP süreci içerisinde ülkemizi uluslararası düzeyde de temsil edeceğimiz çalışmalarda başlamış bulunuyor. Mutluyuz tabii ki. Burada destek olan özel sektöre, Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza ve Akdeniz İnisiyatifine de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de daha detaylandırılmış ve alandaki çalışmaları da sunuyor olacağız" ifadelerini kullandı.

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        #antalya haberleri
        #KEMER
        #Üç Adalar
        #deniz yaşamı
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