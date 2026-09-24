Ümit Boyner’in oğlu Sinan Bolak 'İBB soruşturması' kapsamında gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada, duruşmalara katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında yakalama kararı verilen isimlerden eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Bolak’ın, iddianamede Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde, "İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması" iddiasıyla suçlandığı belirtildi.

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5 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Dava kapsamında hakkında yakalama kararı verilen diğer isimlerin Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında, duruşmalara katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.