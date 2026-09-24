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        Ümraniye'de üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği

        İstanbul'un Ümraniye Belediyesi'nin Öğrenci Lokantası, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerini bu yıl da ücretsiz akşam yemeğiyle buluşturuyor. Hafta içi her gün hizmet veren lokanta, gençlerin bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 18:51 Güncelleme:
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        Ümraniye'de üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek
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        İstanbul'un Ümraniye Belediyesi'nin 2021 yılında hayata geçirdiği Öğrenci Lokantası, üniversite öğrencilerini bu yıl da ücretsiz akşam yemeğiyle buluşturuyor.

        Ümraniye Belediyesi binasında bulunan Öğrenci Lokantası’nda, hafta içi 18.00–20.00 saatleri arasında akşam yemeği servisi yapılıyor. Ümraniye sınırları içinde, öğrenci yurtları dışında ikamet eden üniversite öğrencilerinin yararlanabildiği lokanta, yemek saatlerinde gençlerin sohbet ettiği ve aynı sofrayı paylaştığı bir buluşma noktası haline geliyor.

        Hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını Ümraniye Belediyesi'nin internet adresinden yapabiliyor. Başvurusu onaylanan öğrenciler, kendilerine bildirilen tarihten itibaren Öğrenci Lokantası’ndan faydalanabiliyor.

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        Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Ümraniye Belediyesi olarak onların yalnız olmadığını hissettirmek istiyoruz. Eğitim hayatları boyunca yaşadıkları şehirde kendilerini güvende hissetmeleri için çalışıyoruz. Bu lokanta sadece bir yemek hizmeti değil; aynı zamanda bir dayanışma örneğidir" dedi.

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        #istanbul haberleri
        #Ümraniye Belediyesi
        #öğrenci lokantası
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