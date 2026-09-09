Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Aydın, Özgür Çelik’in “Savcı beni tutuklamayla tehdit etti” iddiasını yalanladı

        Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Aydın, Özgür Çelik’in “Savcı beni tutuklamayla tehdit etti” iddiasını yalanladı

        Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, "Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti" yönündeki açıklamasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede yalanladı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 15:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ayhan Aydın savcılıkta ifade verdi

        Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in, “Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti” yönündeki açıklamasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede yalanladı.

        ANKA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalarda dile getirdiği iddialar üzerine resen soruşturma başlattı.

        REKLAM

        Başsavcılık, Çelik’in açıklamalarında adı geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermesini istedi. Edinilen bilgilere göre Aydın, savcılıkta verdiği ifadede, Çelik’in kendisiyle ilgili iddialarını reddetti.

        Ayhan Aydın, Özgür Çelik’in, “Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum” şeklindeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

        REKLAM

        Çelik tarafından seçim öncesinde defalarca arandığını söyleyen Aydın ifadesinde, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde, Çelik’in ricasıyla kendisiyle çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini ve bu görüşmelerde baskı kurulmaya çalışıldığını öne sürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Ayhan Aydın
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor