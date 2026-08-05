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        Haberler Gündem Güncel Üsküdar'da bazı yollar 3 gün boyunca trafiğe kapatılacak

        Üsküdar'da bazı yollar 3 gün boyunca trafiğe kapatılacak

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 5-6-7 Ağustos tarihlerinde Üsküdar'da gerçekleştirilecek bir etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 18:55 Güncelleme:
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        Üsküdar'da bazı yollar 3 gün kapatılacak

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Üsküdar ilçesinde 5-6-7 Ağustos'ta saat 23.00'ten program bitimine kadar Çengelköy Caddesi Kerime Hatun Camii Sokak kesişimi ile Kuleli Caddesi Yamaçlı Sokak kesişimi arasında kalan tüm yollar ile Çengelköy Hamam Arkası Sokak ve Fıçı Sokak araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

        Sürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle:

        "Kuleli Caddesi istikameti için: Kerime Hatun Camii Sokak, Kemalettin Tuğcu Sokak, Hür, Meşrutiyet Sokak, Havacı Sokak, Albay Üçer Sokak ve Yamaçlı Sokak.

        Beylerbeyi Caddesi istikameti için: Yamaçlı Sokak, Albay Üçer Sokak, Havacı Sokak, Meşrutiyet Sokak, Şekip Ayhan Özışık Sokak, Mor Salkım Sokak, Yalnız Selvi Caddesi, Kaldırım Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi ve Güzeltepe Caddesi."

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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