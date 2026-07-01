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        Haberler Gündem Güncel Van'da şehit ve gazi aileleri için gezi programı düzenlendi

        Van'da şehit ve gazi aileleri için gezi programı düzenlendi

        Van Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazi aileleri için gezi programı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 15:19 Güncelleme:
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        Van'da şehit ve gazi aileleri için gezi

        Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, belirli periyotlar halinde 81 ilden gelen şehit ve gazi ailelerine yönelik gezi programı düzenliyor.

        Bu kapsamda, şehit ve gazi aileleri ile çocuklar, Akdamar Adası, Van Müzesi, Van Kedi Evi, Edremit Seyir Tepesi ve Van Kalesi'ne götürüldü.

        Rehber eşliğinde yapılan gezide tarihi yapılar hakkında bilgilendirilen katılımcılar, keyifli zaman geçirdi.

        Program, yemek ikramıyla sona erdi.

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