Van'da şehit ve gazi aileleri için gezi programı düzenlendi
Van Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazi aileleri için gezi programı gerçekleştirildi
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 15:19 Güncelleme:
Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, belirli periyotlar halinde 81 ilden gelen şehit ve gazi ailelerine yönelik gezi programı düzenliyor.
Bu kapsamda, şehit ve gazi aileleri ile çocuklar, Akdamar Adası, Van Müzesi, Van Kedi Evi, Edremit Seyir Tepesi ve Van Kalesi'ne götürüldü.
Rehber eşliğinde yapılan gezide tarihi yapılar hakkında bilgilendirilen katılımcılar, keyifli zaman geçirdi.
Program, yemek ikramıyla sona erdi.
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