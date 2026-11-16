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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yakalama kararının kaldırılmasını talep etti

        Yakalama kararının kaldırılmasını talep etti

        İstanbul Eyüpsultan'da yaklaşık 2 yıl önce Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve orada tutuklu bulunan Eylem Tok'un avukatları mahkemeye dilekçe sundu. Tok'un avukatları dilekçede, "Müvekkil Türkiye'ye geldiğinde mahkemenizce yapılacak olan duruşmada hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmek gerekmiştir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 17:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yakalama kararının kaldırılmasını talep etti

        İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran ve orada tutuklu bulunan Eylem Tok’un avukatları mahkemeye dilekçe sundu.

        İHA'nın haberine göre Tok’un avukatları dilekçede, "Müvekkil Türkiye'ye geldiğinde mahkemenizce yapılacak olan duruşmada hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmek gerekmiştir" ifadelerini kullandı.

        Sanık Tok’un avukatları yakalama kararının kaldırılmasını ve nakdi teminat ve diğer tedbirler uygulanarak Eylem Tok’un adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasını talep etti. Öte yandan Aci ailesinin avukatı ise sanığın Türkiye'ye döneceğine ilişkin beyanlarının henüz gerçekleşmemiş olması ve tek başına yakalama kararının kaldırılmasını haklı kılmayacağından dolayı taleplerin reddine karar verilmesini istedi. Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur’u önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçıran ve ABD’de tutuklu bulunan Eylem Tok’un avukatları Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sundu.

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        Oğuz Murat Aci
        Oğuz Murat Aci

        Dilekçede, Eylem Tok’un kendisi hakkında verilen iade kararına karşı yapmış olduğu istinaf başvurusundan feragat ederek duruşma öncesinde Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatarak duruşmada hazır bulunacağı belirtildi. Tok’un avukatları tarafından dilekçede "Müvekkil Türkiye'ye geldiğinde mahkemenizce yapılacak olan duruşmada hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmek gerekmiştir. Bu doğrultuda müvekkil hakkında uygun görülecek nakdi teminat ve aynı kanun maddesinde düzenlenen diğer tedbirler uygulanmak üzere adli kontrolle salıverilmesine karar verilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        Dilekçenin sonuç kısmında ise Eylem Tok’un Türkiye'ye iade kararına karşı yapmış olduğu istinaf başvurusundan feragat edeceği ve duruşmada hazır bulunacağı için hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve nakdi teminat ve diğer tedbirler uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakılması istendi.

        ACİ AİLESİNİN AVUKATI, TALEBİN REDDEDİLMESİNİ İSTEDİ

        Öte yandan Aci ailesinin avukatı ise yeni bir dilekçe sundu. Dilekçede, "Sanık müdafi tarafından mahkemenize sunulan dilekçede, sanığın Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karara karşı yaptığı istinaf başvurusundan feragat edeceği, Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatacağı ve mahkemenizce yapılacak duruşmada hazır bulunacağı belirtilerek yakalama kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Ancak öncelikle belirtmek gerekir ki, sanık müdafinin dilekçesinde yer verdiği bu açıklamalar, henüz gerçekleşmiş somut işlemlere değil, sanığın ileride yerine getireceğini beyan ettiği hususlara dayanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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        Dilekçede, sanığın istinaf başvurusundan feragat edeceğine ilişkin beyanın henüz gerçekleşmiş bir işlem olmadığı aktarılarak, "Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatacağı ve mahkemeniz huzurunda hazır bulunacağı yönündeki beyanlar da geleceğe yönelik beyanlardan ibarettir. Bu beyanların varlığı, sanığın Türkiye'ye kesin olarak döneceğini veya yargılama sürecinde hazır bulunacağını garanti etmemektedir" ifadelerine yer verildi. Dilekçede sanık hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasının mevcut hukuki durum ve yargılamanın güvenliği bakımından kabul edilebilir olmadığı açıklandı. Sanığın istinaf başvurusundan feragat edeceğine ve Türkiye'ye döneceğine ilişkin beyanlarının henüz gerçekleşmemiş, geleceğe yönelik açıklamalar niteliğinde olduğu ve tek başına yakalama kararının kaldırılmasını haklı kılmayacağından dolayı Eylem Tok hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması taleplerinin reddine karar verilmesi talep edildi.

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