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        Haberler Gündem Çevre Yalova'da 3 ton kara midyesi ele geçirildi

        Yalova'da 3 ton kara midyesi ele geçirildi

        Yalova'da Osman Gazi Köprüsü'nde gerçekleştirilen denetimde, yaklaşık 3 ton kaçak kara midyesi el geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 11:42 Güncelleme:
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        Yalova'da 3 ton midye ele geçirildi
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        Tarım ve ve Orman Bakanlığı Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi ekipleri ile Yalova İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Osmangazi Köprüsü Otoyol Jandarma Timi tarafından yol kontrolü yapıldı.

        Ekiplerin kontrolünde, nakil, menşe belgesi bulunmadan taşındığı tespit edilen yaklaşık 3 bin kilogram kara midyesi ele geçirildi.

        Ekipler tarafından el konulan midyeler, doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. Olayla ilgili şahıslar hakkında ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

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        #yalova haberleri
        #midye
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