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        Yalova'da denizde can pazarı!

        Yalova'da denizde can pazarı yaşandı. Korku dolu anlarda SUP board tahtası ile açığa sürüklenen baba ile kızı 5 saat sonra kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        Yalova'da denizde can pazarı!

        Yalova’nın Armutlu ilçesinde kürek sörfü tahtası olarak bilinen SUP board ile denize açılan Mustafa Y. (57) ile kızı Ela Y. (11) dalgaların etkisiyle açığa sürüklendi.

        DHA'nın haberine göre yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları sonucu baba ile kızı, İmralı Adası açıklarında bulunup, kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Armutlu ilçesinde dün, Mustafa Y. ile kızı Ela Y., SUP board olarak bilinen kürek sörfü tahtasıyla denize açıldı. Bir süre sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen baba ile kızını göremeyen yakınları, durumu Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.

        Bursa Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı arama ve kurtarma çalışmaları sonucu baba ile kızı, Bursa'da, Karacabey ilçesi açıklarındaki İmralı Adası yakınlarında tutundukları SUP borad tahtasında dalgalara direnirken bulundu.

        Sahil Güvenlik botunda görevli dalış timi, 5 saat süren arama çalışmalarının ardından Mustafa Y. ile Ela Y.’yi kurtarıp bota aldı.

        Cep telefonu ile görüntülenen olay sonrası hastaneye kaldırılan Mustafa ve Ela Y. kontrollerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

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        #yalova
        #haberler
        #Armutlu
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