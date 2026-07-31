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        Yolu kapattılar, rekor ceza aldılar!

        Mersin'de düğün konvoyunda yolu kapatarak trafiği tehlikeye sokan 7 aracın sürücüsüne ceza yağdı. Toplam 695 bin 862 TL ceza kesilen sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu. Araçlar da 60 gün süreyle trafikten menedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 15:39 Güncelleme:
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        Yolu kapattılar, rekor ceza aldılar!

        Mersin'de düğün konvoyunda yolu kapatarak trafiği tehlikeye sokan 7 araç sürücüsüne toplam 695 bin 862 TL ceza kesildi. Sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

        DHA'nın haberine göre trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi 17’nci Cadde ile Nevit Kodallı Caddesi Kavşağı ve 34’üncü Cadde'de düğün konvoyunun yolu kapatıp trafiği engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının incelenmesi ile 7 araç tespit edildi. Araçların sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 695 bin 862 TL idari para cezası uygulandı.

        Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.

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